Султан Брунея поздравил Президента Ильхама Алиева
Султан Бруней-Даруссалама Хаджи Хассанал Болкиах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Ваше превосходительство.
Рад выразить Вам, Правительству и народу Азербайджанской Республики самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.
Я очень высоко ценю искренние дружественные отношения, существующие между Бруней-Даруссаламом и Азербайджанской Республикой уже более тридцати лет. Выражаю надежду на дальнейшее развитие этих важных связей между нашими странами как на двусторонней основе, так и на международном уровне, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.
Пусть Всемогущий Аллах ниспошлет Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – постоянный прогресс и благополучие".