На Филиппинах обрушилось здание, под завалами могут находиться десятки людей

Порядка 30-40 человек могут быть заблокированы под завалами обрушившегося здания в городе Анхелес (провинция Пампанга) на севере Филиппин.

Об этом сообщают зарубежные медиа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что причиной обрушения строящегося девятиэтажного здания могла стать непогода. Накануне местные издания сообщали, что в городе наблюдались сильные осадки и порывистый ветер, которые могли способствовать обрушению.

Более 100 полицейских и других государственных служащих привлечены на место происшествия для ликвидации последствий инцидента. По словам одного из местных полицейских, из-под завалов к настоящему моменту спасены по меньшей мере 26 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Однако работы осложняют поврежденные линии электропередачи и ограниченный доступ к центру завалов.

