В регионах Азербайджана прошли дожди с грозами - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовала информацию о фактической погоде на территории республики к 12:00.

Как сообщает ведомство, в ряде регионов страны прошли дожди с грозами, местами осадки носили интенсивный характер.

Согласно информации, в Гахе выпало 47 мм осадков, Халтане (Губа) — 16, Гядабейе — 12, Нахчыване — 9, Дашкесане — 8, Гусаре — 5, Шахбузе, Кишчае (Шеки) — 4, Алтыагадже — 3, Гяндже, Товузе, Нафталане — 2, Горанбое, Агстафе, Шамкире, Загатале, Балакене, Хачмазе, Шабране, Ордубаде, Шахдаге — до 1 мм.

Кроме того, в Агстафинском, Шамкирском и Гядабейском районах в разное время выпал мелкий град.

В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха была зафиксирована на уровне 26 градусов тепла, в Нахчыванской АР — до 29, в низменных районах — до 28, а в горных — до 17 градусов тепла.