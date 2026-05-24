В регионах Азербайджана прошли дожди с грозами - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовала информацию о фактической погоде на территории республики к 12:00.
Как сообщает ведомство, в ряде регионов страны прошли дожди с грозами, местами осадки носили интенсивный характер.
Согласно информации, в Гахе выпало 47 мм осадков, Халтане (Губа) — 16, Гядабейе — 12, Нахчыване — 9, Дашкесане — 8, Гусаре — 5, Шахбузе, Кишчае (Шеки) — 4, Алтыагадже — 3, Гяндже, Товузе, Нафталане — 2, Горанбое, Агстафе, Шамкире, Загатале, Балакене, Хачмазе, Шабране, Ордубаде, Шахдаге — до 1 мм.
Кроме того, в Агстафинском, Шамкирском и Гядабейском районах в разное время выпал мелкий град.
В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха была зафиксирована на уровне 26 градусов тепла, в Нахчыванской АР — до 29, в низменных районах — до 28, а в горных — до 17 градусов тепла.