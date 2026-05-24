Зеленский: Важно, чтобы Украина была не одна

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Facebook опубликовал заявление о ночных атаках на Киев.

"Сегодня с ночи повсюду, где нужно, работают спасатели и необходимые службы. Всем, кто был ранен этим ударом, будет оказана помощь. Это наша обязанность и государство его выполнит. Я благодарен каждому, кто работает на местах после ударов, чтобы помочь нашим людям. Сейчас известно, что пострадали не менее 83 человек с начала суток. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Тяжел был удар – ракет разных типов 90, из них много баллистики – 36. 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить", - написал украинский президент.

Зеленский отметил, что больше попаданий в Киеве, и именно Киев был основной мишенью этой российской атаки.

«Путин все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой «орешник» против Белой Церкви. Реально неадекватно. Важно, чтобы это для России не оставалось без последствий», -подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что сегодня каждый в мире, кто не промолчит, кто будет помогать Украине, является защитником жизни.

«Мы делаем все, чтобы установить мир и защитить людей. И важно, чтобы Украина была не одна. Нужны решения и от Соединенных Штатов Америки, и от Европы, и от других», - добавил Президент Украины.