В МИД Азербайджана выразили соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с терактом в городе Кветта.

Соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.

"Решительно осуждаем чудовищный террористический акт в пакистанском городе Кветта, который привел к трагической гибели невинных людей и ранению многих других.

С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям погибших и заявляем о нашей солидарности с братским народом и правительством Пакистана в этот трудный период", - говорится в публикации.

В МИД добавили, что подобные теракты во всех их формах и проявлениях не имеют оправдания.

Источник: Report

