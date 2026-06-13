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Фархад Мамедов: Мирный процесс должен сохранять согласованность и последовательность

First News Media20:37 - Сегодня
Фархад Мамедов: Мирный процесс должен сохранять согласованность и последовательность

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Парламентские выборы в Армении завершились так, как завершились. Можно констатировать, что в Армении у власти сохранилась власть, которая согласовала мирную повестку с Азербайджаном. И это важно для продолжения процесса.

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией согласован и имеет последовательность действий, в череде которых есть и проведение референдума по новой Конституции Армении без территориальных претензий к Азербайджану.

На сегодня у правящей партии Армении недостаточно мест в парламенте для проведения процедурных шагов с целью объявления референдума. Однако это не значит, что проведение референдума невозможно. Конституция Армении без территориальных претензий является единственным препятствием на пути к мирному соглашению. И его следует преодолеть.

Сколько времени это может занять?!

Это зависит от правительства Армении, премьер-министр Пашинян объявлял, что новая Конституция должна завершить «Карабахское движение».

После завершения процедурных вопросов новое правительство Армении должно будет определиться с позицией относительно мирной повестки, которая согласована в прошлом году и имеет последовательность.

Азербайджан ответственно подходит к достигнутым договоренностям и проявил максимум сдержанности в период предвыборной кампании, реализовывал в обычном режиме шаги в рамках мирной повестки.

К сожалению, когда стали известны результаты выборов в Армении, ряд европейских политиков, журналистов и экспертов начали строчить статьи, давать интервью с указанием факта невозможности проведения референдума и поучениями Азербайджану о том, что надо подписывать мирное соглашение без референдума. Некоторые особи в своих статьях даже использовали глагол «следует». Какая наглость!!! Это мы им еще напомним!

Напомню, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией ДВУСТОРОННИЙ!!! Свои советы в форме долженствования все могут оставить при себе! По крайней мере Баку не нуждается в советах!

Мы уже проходили это в период 2021–2024 гг., и где сейчас эти советчики?!

Не надо повторять ошибки недавнего прошлого!

Опасным также являются призывы отдельных особо возбужденных комментаторов оказать давление на Азербайджан и Президента Ильхама Алиева. Практика показала, что любое давление выдерживается и не имеет эффекта. Наоборот, внешнее давление может подорвать атмосферу в двустороннем переговорном формате, у которого есть результаты, которые стали нормой новостной ленты!

Посоветую советчикам оставаться в стороне!

Многие из этих «советчиков» упоминают в своих текстах и интервью, что именно сейчас есть окно возможностей, и что им надо воспользоваться. Эти недалекие люди не понимают, что окно возможностей открывают сами Азербайджан и Армения и как долго окно возможностей будет открытым зависит в первую очередь от Баку и Еревана.

От ЕС, США, России и Ирана ничего не зависит в мирном процессе. Эти страны могут только помогать процессу или же противодействовать ему. Если Баку и Ереван согласовали что-то в мирной повестке, противодействие никакой страны не даст результата. Страны, которые заявляют о поддержке мирного процесса, должны помогать в реализации согласованных и последовательных шагов и ничего больше.

Результаты выборов в Армении создали вызов мирному процессу, который может быть преодолен только на основе переговоров между Азербайджаном и Арменией и реализации всех последовательных шагов, к которым относится и референдум по Конституции в Армении.

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