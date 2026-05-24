СМИ: Иран и США не могут преодолеть разногласия по 1-2 пунктам меморандума
Между Ираном и США сохраняются разногласия по ряду пунктов меморандума об урегулировании конфликта.
Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на иранский источник.
По его данным, в Тегеране считают, что Вашингтон таким образом блокирует согласование документа.
"Между Ираном и США сохраняются разногласия по одному-двум пунктам возможного меморандума о взаимопонимании, и вопрос все еще не решен из-за препятствий со стороны США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иранская сторона уведомила пакистанских посредников, что если блокировка со стороны США продолжится, то возможности окончательно согласовать документ не будет. По каким пунктам сохраняются разногласия, в сообщении не уточняется. Собеседник агентства отметил лишь, что Тегеран указал на вопрос справедливости для народа Ирана.
Источник: Report