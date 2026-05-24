В Азербайджане объявлено жёлтое и оранжевое предупреждение из-за сильного ветра

На 25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также на 25–27 мая в ряде регионов страны объявлены жёлтый и оранжевый уровни погодной опасности из-за ожидаемого сильного ветра.

Как сообщает 1news.az, информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно прогнозу, в Баку и на Абшероне, а также в Нахчыванской АР, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Агдаме, Гедабее, Гёйгёле, Самухе, Зардабе, Сабирабаде, Гёйчае, Имишли, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агдаше, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Нефтчале, Сальяне, Саатлы, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Билясуваре, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Бейлагане и Зангилане ожидается северо-западный ветер скоростью 13,9–20,7 м/с, что соответствует жёлтому уровню предупреждения.

В то же время в Мингячевире, Барде, Тертере, Евлахе, Нафталане, Горанбое и Дашкесане объявлен оранжевый уровень опасности. Здесь скорость северо-западного ветра может усилиться до 20,8–28,4 м/с.