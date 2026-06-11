Эмин Агаларов купил участок у соседа за 3 млн долларов из-за лая собак - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов стал гостем шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» в VK Видео.

Отвечая на вопрос К.Собчак о том, как он решит вопрос с вредными собственниками, Э.Агаларов рассказал интересную историю о покупке земельного участка в Нардаране.

«Последний участок я купил за, получается, за 3 миллиона долларов (5,1 млн манатов), то, что произошло за 20 лет. Но это был последний принципиально, потому что я сказал «все!». Это был один сосед в Sea Breeze, где уже все построено, все красиво. У него был там недостроенный дом – тридцать соток, куда он «загрузил» 20 собак. Они все время лаяли. У меня вроде курорт, гости приезжают, рестораны, фестиваль проходит, а там какие-то «собака Баскервилей», - вспоминает Э.Агаларов.

Бизнесмен подчеркивает, что таким образом владелец участка манипулировал: «Я там рядом живу, каждый день езжу на работу. Мне ехать там метров сто от дома до работы. Меня это очень раздражало, и мы начали торги, которые шли 8 лет. Начал он с 10 миллионов долларов, спустился потом на 7, на 6, в результате я за 30 соток заплатил 3 миллиона. 100 тыс. долларов за сотку, дороже чем в Барвихе».