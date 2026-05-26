Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была в ярости из-за запрета пропаганды ЛГБТ в школах и детских садах в Болгарии.

Об этом заявил в интервью ТАСС депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев, недавно посетивший Россию во главе делегации партии "Возрождение".

"Это фальшивые ценности. Наша партия предложила закон о запрете пропаганды ЛГБТ в школах и детских садах, и он был принят. Это наше достижение. Урсула фон дер Ляйен была в ярости, но все люди были против этой пропаганды", - сказал парламентарий.

Как пояснил Георгиев, по этой причине другие партии, несмотря на их евроатлантическую ориентацию, "были вынуждены проголосовать за этот закон, потому что общество было за него".

