Начинается судебный процесс по апелляционной жалобе граждан Армении

Приняты к производству апелляционные жалобы на судебный приговор граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в том числе в планировании и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и насильственном удержании власти и совершении других многочисленных преступлений.

Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эльмара Рагимова.

Судебный процесс начинается сегодня.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давит Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян - к 19 годам, Гарик Мартиросян - к 18 годам, Давит Аллахвердиян и Левон Балаян - к 16 годам, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - к 15 годам лишения свободы.