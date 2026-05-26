Рубио сообщил Трампу о шагах России после разговора с Лавровым

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал президента США Дональда Трампа о действиях российской стороны.

По словам Рубио, российская сторона направила уведомления иностранным дипломатическим миссиям с предупреждением о повышенной опасности в Киеве и рекомендацией эвакуировать персонал.

«Они направили уведомления во все посольства», — заявил глава Госдепартамента США. Он добавил, что, по его мнению, Лавров связался с ним лично, чтобы передать соответствующее сообщение напрямую американскому руководству.

Рубио также отметил, что ситуация в Киеве остаётся опасной уже на протяжении нескольких лет.

Госсекретарь сообщил, что разговор с Лавровым состоялся 25 мая и касался не только ситуации вокруг дипломатических предупреждений, но и ряда других вопросов. По его словам, президент России Владимир Путин, вероятно, попросил Лаврова передать определённое послание непосредственно президенту США.

«Что я и сделал», — сказал Рубио, комментируя передачу информации Дональду Трампу.

В настоящее время Марко Рубио находится с визитом в Индии.