В Исламабаде прошёл официальный приём по случаю Дня независимости Азербайджана

В Исламабад по инициативе посольства Азербайджан в Пакистан состоялся официальный приём, посвящённый 28 Мая — Дню независимости.

На мероприятии выступил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, который рассказал о пути становления независимости Азербайджанская Демократическая Республика.

Дипломат напомнил, что Пакистан был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана, и подчеркнул, что отношения между двумя государствами основаны на взаимном доверии, братстве и солидарности. Он отметил, что Баку и Исламабад неизменно поддерживают друг друга как на двустороннем уровне, так и на региональных и международных площадках.

В завершение мероприятия был разрезан символический торт, посвящённый 108-й годовщине 28 Мая — Дня независимости, а также сделаны памятные фотографии.