Трамп заявил, что запасы обогащённого урана Ирана будут уничтожены

Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы обогащённого урана Ирана будут либо вывезены в Соединённые Штаты для последующего уничтожения, либо ликвидированы непосредственно на территории исламской республики или в другом согласованном месте.

Об этом американский лидер написал 25 мая в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, «обогащённый уран (ядерная пыль!)» будет либо «немедленно передан США для вывоза и уничтожения», либо уничтожен на месте или в другом подходящем месте при взаимодействии и согласовании с иранской стороной.

Президент США также отметил, что выступает за участие профильной международной организации в качестве наблюдателя при реализации подобных мер.

Ранее, выступая на Арлингтонском национальном кладбище в ходе мероприятий, посвящённых Дню поминовения американских военнослужащих, погибших в различных конфликтах, Трамп выразил уверенность, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

Власти Ирана, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не стремятся к созданию ядерного оружия.