Бортников: Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина превратилась в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов.

Об этом он сказал в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ.

По словам Бортникова, «под плотной опекой Запада» Украина стала серьёзным фактором дестабилизации ситуации на пространстве СНГ. Он отметил, что, по мнению российской стороны, действия киевских властей привели к превращению страны в крупный центр незаконного оборота оружия и боеприпасов в Европе.

Глава ФСБ также заявил, что украинские спецслужбы якобы используют территории государств, граничащих с Россией, для переброски диверсантов и средств террора. Кроме того, по его словам, Киев занимается вербовкой наёмников для Вооружённых сил Украины по всему миру, а также вовлекает трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность.

Бортников добавил, что украинские спецслужбы, по его утверждению, ведут масштабную информационную работу через интернет, в том числе используя разветвлённую сеть так называемых кол-центров для воздействия на население стран СНГ.