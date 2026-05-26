ОАЭ считают, что ЕС должен активнее обеспечивать безопасность Ормузского пролива

Страны ЕС должны «проактивно, а не постконфликтно» участвовать в операциях по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Такое мнение высказал дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, призвав сообщество «к конкретным действиям».

«Европе необходимо участвовать в обеспечении коллективной безопасности на море и свободного потока энергоносителей и удобрений через пролив, поскольку это напрямую касается их интересов», — сказал он в комментарии европейскому изданию Politico.

Гаргаш также призвал ЕС не ждать окончания конфликта, а «действовать быстро». Помимо этого, он подчеркнул, что у ОАЭ и стран ЕС «существует потенциал для более тесного сотрудничества» в сфере торговли, технологий и обороны.

Ранее Гаргаш заявил, что власти ОАЭ не до конца понимают смысл европейской инициативы по Ормузскому проливу. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Европа работает над планом по контролю над Ормузским проливом без США. Газета выделила три основные цели европейского плана: восстановление логистических путей через пролив, проведение операции по разминированию и обеспечение сопровождения коммерческих судов военными кораблями.