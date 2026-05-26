Глава ФСБ: членов руководства Ирана ликвидировали с помощью «закладок» в системах мониторинга

США и Израиль ликвидировали членов высшего руководства Ирана, используя данные, добытые в том числе через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране.

Об этом, как передает РИА Новости, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Зависимость от западных технологических платформ создает для стран СНГ существенные уязвимости перед кибератаками со стороны спецслужб ведущих стран НАТО и их союзников, отметил Бортников, выступая на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).

«Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», – сказал Бортников.

По его словам, с учетом характера задач, решаемых с помощью западных технологий искусственного интеллекта в политическом измерении, имеет смысл подумать о причинах столь живого интереса западников к форсированному внедрению своих цифровых инноваций в стратегически важных отраслях экономики стран СНГ, а тем более – в системах связи и государственного управления.

Тем более, что прозрачность зарубежных нейросетевых моделей, предполагаемых к использованию в системах принятия решений, не гарантирована. Так же, как и надежность полностью цифровых механизмов оперативного управления страной в случае возможного кризиса, заметил директор ФСБ.