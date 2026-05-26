Посол России в Азербайджане предложил провести межпарламентскую встречу в Шуше

Посол России в Баку Михаил Евдокимов выдвинул инициативу организовать встречу представителей парламентов двух стран в июне в Карабахском регионе Азербайджана.

Данное предложение дипломат озвучил в ходе деловой панели "Инвестиции в регион Каспия".

М. Евдокимов отметил, что в июне запланирована встреча парламентариев двух стран — России и Азербайджана — на азербайджанской территории. "Я выступаю за то, чтобы это было не обязательно в Баку, а, может быть, в Карабахе, например, в Шуше, чтобы наши парламентарии тоже увидели масштабную работу, которая была проделана на этих территориях", — подчеркнул российский посол.

Источник: Report