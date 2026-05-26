Генсек СНГ заявил о запуске процедуры выхода Молдовы из соглашений Содружества

Исполком СНГ получил заявление Молдовы о выходе из ключевых соглашений Содружества, однако Кишинев заявил, что хочет сохранить экономический аспект сотрудничества.

Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Молдова уведомила нас. Процедуру мы запустили. Она продлится целый год. Но также прозвучала заявка от Кишинева, что он желает остаться в экономическом сотрудничестве СНГ», — сказал Лебедев в ходе круглого стола на тему «35 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, задачи, перспективы».

Ранее решения о выходе Молдовы из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации — были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Далее Кишинев уведомил об этом Исполнительный комитет СНГ.

Источник: ТАСС

