Распространились кадры неэтичного поведения мужчины в отношении женщины на бульваре - ВИДЕО

В сети распространились кадры неэтичного поведения, зафиксированные камерами видеонаблюдения на бакинском бульваре.

На опубликованных записях запечатлён момент инцидента, произошедшего в Сабаильском районе столицы, на территории Приморского национального парка, недалеко от торгово-развлекательного центра «Deniz Mall».

Напомним, что ранее тренер по гимнастике Н. Керимова сообщила, что подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины, который совершил в отношении нее противоправные действия и применил физическую силу. По её словам, после оказанного сопротивления злоумышленник проявил агрессию и попытался атаковать её с использованием ножа, однако вмешательство случайного прохожего позволило ей скрыться и обратиться за помощью.

Напомним, что личность подозреваемого была установлена – им оказался 47-летний Шамхал Наджафов, он задержан сотрудниками полиции. У него было обнаружено и изъято 3 единицы колюще-режущих предметов, являющихся холодным оружием – в отношении него принимаются меры по привлечению к ответственности.

Читайте по теме:

Ударил в челюсть и угрожал ножом: на бакинском бульваре совершено нападение на тренера по гимнастике - ВИДЕО