Вугар Байрамов предложил увеличить пенсии женщинам

«В настоящее время среднемесячная заработная плата женщин составляет 69,1% от средней зарплаты мужчин. В глобальном же масштабе этот показатель находится в пределах 77–80%».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения отчета о деятельности комитета в 2025 году.

«Сферой, где больше всего заняты женщины, является сектор образования. Из 722 147 женщин, работающих по трудовому договору, 242 801 задействована именно в этой области, что составляет 33,6% от общего числа работающих по найму женщин. Вторым по значимости сектором, в котором преобладают женщины, является сфера здравоохранения и социальных услуг. В данном направлении трудятся 116 976 женщин, их доля в общем объеме составляет 16,2%. Замыкает тройку лидеров сектор торговли и ремонта транспортных средств. В этой сфере зарегистрированы трудовые договоры 95 566 женщин.

Самый высокий показатель среднемесячной заработной платы женщин зафиксирован в добывающей промышленности, где средний оклад сотрудниц составляет 2915 манатов. Далее следует финансовая и страховая сфера, где среднемесячная зарплата женщин равна 1813 манатам, а в секторе информации и связи она составляет 1353 маната. В то же время среднемесячная зарплата женщин, занятых в сфере образования, составляет 731 манат.

Для расширения доступа женщин-предпринимателей к льготным кредитам Фонда развития предпринимательства Азербайджанской Республики было бы целесообразно установить для них специальные квоты, наряду с определением приоритетных направлений по отраслям экономики.

Также я бы предложил применять специальные коэффициенты к пенсионному капиталу женщин при расчете трудовой пенсии по возрасту, чтобы таким образом добиться увеличения размера их пенсионных выплат», - отметил депутат.