В СНГ не оставят без внимания саммит ЕС по Украине в Армении и позицию Еревана по ЕС

В СНГ не могут оставить без внимания позицию Еревана, заявившего о планах по евроинтеграции, и прошедший в Армении саммит ЕС по Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«При этом Армения остается членом СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и пользуется преимуществами этого членства», - сказал он в ходе круглого стола на тему «35 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, задачи, перспективы».

По словам Лебедева, СНГ сегодня – это глубоко интегрированное объединение, способное совмещать общие интересы и национальные приоритеты государств-участников. Поэтому необходимо в полной мере задействовать огромный интеграционный потенциал Содружества, добавил генсек.

