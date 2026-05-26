ММ поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздниками

Милли Меджлис поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву с 28 мая - Днем независимости, а также с праздником Гурбан.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента сообщила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Она предложила направить поздравительное письмо от имени Милли Меджлиса президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Депутаты одобрили данное предложение аплодисментами.