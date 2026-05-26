После публикации на 1news.az удалось собрать нужную сумму на лечение 11-летней Зейнаб Мардановой в Беларуси

После публикации на 1news.az истории 11-летней Зейнаб Мардановой, страдающей острым B-клеточным лимфобластным лейкозом, отец девочки Ахад Марданов вновь обратился в редакцию, чтобы рассказать о текущем состоянии ребенка и поблагодарить всех, кто поддержал семью в этот тяжелый период.

По словам отца, после выхода материала на обращение семьи откликнулись неравнодушные люди, а также Благотворительный фонд «Nargis», благодаря чему удалось полностью оплатить жизненно необходимую CAR-T терапию стоимостью 50 тысяч долларов США.

«Наша семья смогла самостоятельно собрать 28 тысяч долларов. Еще 22 тысячи долларов были оплачены меценатом фондом «Nargis». Благодаря этому лечение удалось начать вовремя», - рассказал Ахад Марданов.

В настоящее время Зейнаб продолжает лечение в Республике Беларусь, в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Девочка проходит интенсивный курс терапии под наблюдением белорусских специалистов. По итогам консилиума врачи подтвердили необходимость последующей трансплантации костного мозга и длительного этапа реабилитации.

Как отметил отец ребенка, впереди семью ожидают как минимум шесть месяцев крайне тяжелого лечения. «Сейчас для нас самое главное, чтобы лечение дало результат. Мы продолжаем бороться за жизнь нашей дочери и очень благодарны каждому человеку, который оказался рядом в этот период», - сказал Ахад Марданов.

По словам семьи, на данном этапе они хотели поделиться с общественностью текущим состоянием Зейнаб и выразить благодарность всем, кто поддержал ребенка после первой публикации.