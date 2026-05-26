«Каждая поездка - это борьба»: отец Ругийи Садыговой о тяжелом лечении дочери и надежде на спасение - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az обратился Талех Садыгов - отец Садыговой Ругийи, 2016 года рождения, у которой диагностирован рак головного мозга - медуллобластома IV степени.

По словам отца, в мае 2024 года у девочки появилось двоение в глазах (диплопия), а позже изменилась походка: «Мы обратились к невропатологу, который настоятельно рекомендовал срочно пройти МРТ, заподозрив новообразование в области VI пары черепных нервов».

Как рассказал убитый горем отец, результаты МРТ подтвердили наличие опухоли, после чего была назначена экстренная операция. Оперативное вмешательство было проведено 6 июня 2024 года.

«После операции дочери назначили курс лучевой терапии. 17 июля того же года мы отправились в Анкару, где 22 июля началось лечение. После завершения 30 сеансов облучения 10 сентября была начата химиотерапия. Однако на седьмом сеансе лечение пришлось приостановить из-за высоких показателей в анализах крови», - рассказывает отец девочки.

По словам Талеха Садыгова, в июле 2025 года во время планового МРТ было выявлено метастазирование в позвоночник. В связи с этим с июля 2025 года ребенку была назначена новая схема лечения.

«По результатам повторного МРТ, проведенного в январе, врачи вновь рекомендовали лучевую терапию. В феврале мы прошли пять сеансов лучевой терапии в турецкой клинике. На данный момент курс химиотерапии продолжается - осталось пройти еще два сеанса», - говорит отец.

Сейчас семья продолжает лечение в Турции: «Каждая поездка занимает около недели, и каждая поездка – это борьба. Пять дней уходят на прохождение курса химиотерапии. Расходы на проживание, дорогу и препарат в совокупности составляют порядка 3500–4000 манатов.

Семья обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой поддержать Ругийю в ее тяжелой борьбе за жизнь.

Номер для связи: +99470 251 75 55

Номер банковской карты: ABB 5522 0993 8769 3211

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!