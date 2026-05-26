 «Каждая поездка - это борьба»: отец Ругийи Садыговой о тяжелом лечении дочери и надежде на спасение - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

«Каждая поездка - это борьба»: отец Ругийи Садыговой о тяжелом лечении дочери и надежде на спасение - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова17:33 - Сегодня
«Каждая поездка - это борьба»: отец Ругийи Садыговой о тяжелом лечении дочери и надежде на спасение - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az обратился Талех Садыгов - отец Садыговой Ругийи, 2016 года рождения, у которой диагностирован рак головного мозга - медуллобластома IV степени.

По словам отца, в мае 2024 года у девочки появилось двоение в глазах (диплопия), а позже изменилась походка: «Мы обратились к невропатологу, который настоятельно рекомендовал срочно пройти МРТ, заподозрив новообразование в области VI пары черепных нервов».

Как рассказал убитый горем отец, результаты МРТ подтвердили наличие опухоли, после чего была назначена экстренная операция. Оперативное вмешательство было проведено 6 июня 2024 года.

«После операции дочери назначили курс лучевой терапии. 17 июля того же года мы отправились в Анкару, где 22 июля началось лечение. После завершения 30 сеансов облучения 10 сентября была начата химиотерапия. Однако на седьмом сеансе лечение пришлось приостановить из-за высоких показателей в анализах крови», - рассказывает отец девочки.

По словам Талеха Садыгова, в июле 2025 года во время планового МРТ было выявлено метастазирование в позвоночник. В связи с этим с июля 2025 года ребенку была назначена новая схема лечения.

«По результатам повторного МРТ, проведенного в январе, врачи вновь рекомендовали лучевую терапию. В феврале мы прошли пять сеансов лучевой терапии в турецкой клинике. На данный момент курс химиотерапии продолжается - осталось пройти еще два сеанса», - говорит отец.

Сейчас семья продолжает лечение в Турции: «Каждая поездка занимает около недели, и каждая поездка – это борьба. Пять дней уходят на прохождение курса химиотерапии. Расходы на проживание, дорогу и препарат в совокупности составляют порядка 3500–4000 манатов.

Семья обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой поддержать Ругийю в ее тяжелой борьбе за жизнь.

Номер для связи: +99470 251 75 55

Номер банковской карты: ABB 5522 0993 8769 3211

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

Поделиться:
188

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ со священным Гурбан байрамы

Общество

Сначала нападение, потом хейт: почему общество продолжает обвинять пострадавших?

Общество

В Баку выпал сильный град - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Инвестиционный потенциал Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов ...

Общество

Арестован мужчина, напавший на женщину на бульваре

Стали известны результаты выпускных экзаменов для 9-х классов

Сначала нападение, потом хейт: почему общество продолжает обвинять пострадавших?

В бакинском метро зафиксированы сбои в графике движения поездов

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Бесплатные билеты на поезд Баку–Тбилиси: в АЖД назвали категорию граждан, имеющих право на льготу

Гражданам Азербайджана разрешили въезд и выезд в Грузию железнодорожным транспортом

Названа стоимость билетов на поезд Баку - Тбилиси - Баку

В России неоднозначно отреагировали на переход Александра Плющенко под флаг Азербайджана 

Последние новости

Утверждена Госпрограмма по расширению финансовой инклюзивности 

Сегодня, 18:00

Арестован мужчина, напавший на женщину на бульваре

Сегодня, 17:55

Стали известны результаты выпускных экзаменов для 9-х классов

Сегодня, 17:53

Сначала нападение, потом хейт: почему общество продолжает обвинять пострадавших?

Сегодня, 17:50

В бакинском метро зафиксированы сбои в графике движения поездов

Сегодня, 17:43

Эмин Агаларов прокомментировал планы по созданию собственного футбольного клуба

Сегодня, 17:40

Рубио выразил поддержку Армении в построении «независимого будущего»

Сегодня, 17:38

Эмин Агаларов рассказал, чем удивит DREAM FEST 2026

Сегодня, 17:35

«Каждая поездка - это борьба»: отец Ругийи Садыговой о тяжелом лечении дочери и надежде на спасение - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:33

Анонсирован переезд DREAM FEST на новую масштабную площадку

Сегодня, 17:30

Армения и США парафировали рамочное соглашение по проекту TRIPP

Сегодня, 17:27

Эмин Агаларов привлечет Евгения Плющенко к новому проекту в Баку 

Сегодня, 17:25

Ильхам Алиев распорядился о предоставлении Госпремий в области науки и культуры 

Сегодня, 17:20

Рубио назвал высшим приоритетом для США расширение связей с Арменией

Сегодня, 17:16

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ со священным Гурбан байрамы

Сегодня, 17:08

Рубио: путь Трампа открывает дорогу к миру для Армении и региона Южного Кавказа

Сегодня, 17:05

Глава МИД Армении: мы подняли стратегическое партнерство с США на новый уровень

Сегодня, 17:02

Рауф Алиев награжден орденом «За службу Отечеству»

Сегодня, 16:59

Пашинян заверил, что выборы в Армении не будут сфальсифицированы

Сегодня, 16:55

В Баку выпал град диаметром до 4 мм

Сегодня, 16:52
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25