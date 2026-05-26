Рубио назвал высшим приоритетом для США расширение связей с Арменией

Соединенные Штаты рассматривают расширение двусторонних отношений с Арменией как один из высших приоритетов в своей внешней политике.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Ереване перед журналистами вместе с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Наши отношения не исчерпываются этим визитом, мы их наращиваем многими способами. И это - высший приоритет нынешней администрации", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

"Президент [США Дональд Трамп] лично очень гордится <...> всем тем, что мы делаем, продолжая наращивать [взаимодействие]. И это будет важной частью наследия его второго срока пребывания на посту президента", - заверил Рубио. По его словам, продление Хартии о стратегическом партнерстве между США и Арменией - "это возможность очертить будущее <...> двусторонних отношений", создать в том числе новые пути развития экономического сотрудничества.

Глава американской дипломатии прибыл в Армению в рамках зарубежного турне, в ходе которого ранее посетил Швецию и Индию.

