Ильхам Алиев распорядился о предоставлении Госпремий в области науки и культуры
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Государственных премий в области науки и культуры на 2026 год.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.
В области науки Госпремии присуждены:
Асефу Гаджи оглу Гаджиеву - за книгу «Многомерный регрессионный анализ и искусственный интеллект»;
Тариху Мейрут оглу Достиеву - за фундаментальные научные результаты, полученные на основе археологических раскопок, проведенных в средневековых городищах Гянджа и Шамкир.
В области культуры Госпремия присуждена:
Эльдару Хидаят оглу Микаилзаде - за циклы «Азербайджанский ковер - танец петель», «Хамсэ» и триптих «Небесные религии».
215