Ильхам Алиев распорядился о предоставлении Госпремий в области науки и культуры 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Государственных премий в области науки и культуры на 2026 год.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.

В области науки Госпремии присуждены:

Асефу Гаджи оглу Гаджиеву - за книгу «Многомерный регрессионный анализ и искусственный интеллект»;

Тариху Мейрут оглу Достиеву - за фундаментальные научные результаты, полученные на основе археологических раскопок, проведенных в средневековых городищах Гянджа и Шамкир.

В области культуры Госпремия присуждена:

Эльдару Хидаят оглу Микаилзаде - за циклы «Азербайджанский ковер - танец петель», «Хамсэ» и триптих «Небесные религии».