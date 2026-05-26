Эмин Агаларов привлечет Евгения Плющенко к новому проекту в Баку
Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов на встрече с представителями азербайджанских СМИ сообщил о планах строительства ледовой арены в Sea Breeze и развитии инфраструктуры для зимних видов спорта.
По его словам, в рамках нового спортивного направления планируется сотрудничество с олимпийским чемпионом Евгений Плющенко, который в настоящее время стал официальным тренером национальной сборной по фигурному катанию.
Эмин Агаларов отметил, что привлечение такого специалиста позволит вывести развитие фигурного катания на новый уровень и усилить спортивную составляющую проекта.
Кроме того, он сообщил, что уже построен крытый небольшой каток, который откроется через две недели в Лунапарке.
