Захарова раскритиковала реакцию Запада на трагедию в Старобельске

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала реакцию западных стран на теракт в Старобельске «чудовищным и расчеловеченным кощунством».

В эфире радио Sputnik дипломат заявила , что представители стран Запада не выразили сочувствия в связи с гибелью детей.

«Можно же было просто сказать: да, погибли дети, и это чудовищно, и мы сопереживаем. Они теперь уже и это не говорят», — отметила Захарова.

По ее словам, информация о произошедшем была широко доступна и активно освещалась российскими СМИ.

«Там работали наши российские средства массовой информации, были сюжеты по телевизору, статьи и репортажи с места. Поэтому информация была», — подчеркнула она.

Захарова также заявила, что после реакции западных дипломатов при ООН российская сторона получила множество обращений с требованием предпринять «экстраординарные» меры. По ее словам, именно поэтому на следующий день была организована поездка иностранных журналистов в Старобельск.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганский государственный педагогический университет. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

По данным главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, в результате атаки погиб 21 человек, еще 65 детей получили ранения.