ВОЗ: число зараженных хантавирусом с судна MV Hondius выросло до 13

Количество выявленных случаев заражения хантавирусом, связанных со вспышкой на борту круизного судна MV Hondius, в Испании увеличилось до 13.

Об этом, как передает ТАСС, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании сообщил о втором подтвержденном случае инфицирования среди испанских пассажиров лайнера.

По данным ведомства, положительный результат теста был выявлен у одного из 14 испанцев, эвакуированных с судна и помещенных на карантин в военный госпиталь Gómez Ulla в Мадриде с 10 мая. Пациент был переведен в отделение строгой изоляции и находится под наблюдением врачей.

Первый случай заражения у испанского пассажира MV Hondius Минздрав страны подтвердил 12 мая.

Вспышку хантавируса на борту судна расследуют международные службы здравоохранения после того, как трое пассажиров скончались вскоре после выхода лайнера из Аргентины в апреле.

Часть пассажиров высадили на острове Святой Елены, остальные покинули судно на Канарских островах и были отправлены в свои страны.