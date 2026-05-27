ISW: Россия может использовать Беларусь для ударов по западу Украины

Институт изучения войны (ISW) считает, что Россия может готовить информационную почву для использования территории Беларуси при атаках беспилотниками по Украине.

В новом отчете аналитики обратили внимание на заявление секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, который сообщил о якобы 116 случаях пересечения украинскими дронами белорусской границы за последнюю неделю. По его словам, часть беспилотников могла быть направлена на объекты приграничной инфраструктуры.

В ISW полагают, что подобные заявления могут использоваться Москвой как обоснование для запуска ударных беспилотников с территории Беларуси по украинским объектам, прежде всего в западных регионах страны.

Речь, в частности, идет о возможных атаках дронами типа «Шахед» и «Молния» по критической инфраструктуре и логистическим маршрутам, включая трассу М-06 Киев — Чоп и железнодорожные линии, связывающие Украину с Польшей.

По оценке аналитиков, использование территории Беларуси может повысить эффективность ударов, позволив атаковать движущиеся цели и расширить глубину поражения украинского тыла.

Вместе с тем в ISW подчеркнули, что на данный момент признаков подготовки Беларуси к наземному вторжению в Украину не наблюдается. Аналитики также не фиксируют концентрации сил, достаточных для проведения подобной операции.