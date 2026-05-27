Bild: в ХДС обсуждают возможную замену Мерца

First News Media11:07 - Сегодня
В руководстве Христианско-демократического союза обсуждают сценарий возможной замены канцлера Германии Фридрих Мерц другим политиком.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным газеты, подобные обсуждения ведутся как среди членов руководящих органов ХДС, так и среди известных представителей партии. Дискуссии проходят в закрытых чатах и небольших группах, поскольку сторонники такого сценария опасаются утечки информации в прессу.

Как отмечает Bild, теоретически смена канцлера возможна через процедуру конструктивного вотума недоверия в Бундестаге. В этом случае депутаты должны большинством голосов избрать нового главу правительства. Проведение досрочных выборов при этом не требуется.

Среди возможных преемников Мерца, по информации издания, рассматриваются премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст, которого называют фаворитом, а также глава Гессена Борис Рейн и премьер Саксонии Михаэль Кречмер.

При этом источники по-разному оценивают готовность Мерца покинуть пост. Одни утверждают, что канцлер болезненно воспринимает критику и может уйти в отставку в случае провала реформ, другие уверены, что он будет бороться за свою должность до конца.

Издание также пишет, что в Социал-демократической партии Германии не исключают подобного развития событий.

Согласно последним рейтингам, Мерц занимает последнее место по популярности среди ведущих немецких политиков, а ХДС отстает от Альтернативы для Германии на семь процентных пунктов. На фоне экономического кризиса правящей коалиции пока не удается добиться заметных успехов в реализации ключевых реформ.

