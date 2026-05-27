ФСБ сообщила о задержании жителя Рязанской области по делу о госизмене

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Рязанской области гражданина России, подозреваемого в передаче данных украинской военной разведке.

Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный 1985 года рождения, по версии следствия, был причастен к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным спецслужбы, мужчина через мессенджер Telegram самостоятельно установил контакт с представителем украинской разведки. С 2025 года он якобы собирал и передавал сведения об объектах Министерства обороны России, транспортной инфраструктуре, предприятиях оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также о российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

В ФСБ также заявили, что украинские спецслужбы активно используют интернет, социальные сети и мессенджеры для вовлечения граждан России в разведывательную и диверсионную деятельность.