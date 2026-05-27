АПБА организовало по стране 134 точки продажи и забоя животных к празднику Гурбан - ФОТО

В дни праздника Гурбан в Азербайджане услуги по продаже и забою жертвенных животных организованы по 134 адресам по всей стране.

Об этом 1news.az сообщили в Агентстве продовольственной безопасности (АПБА).

В агентстве отметили, что АПБА совместно с другими государственными структурами приняло все необходимые меры для обеспечения населения безопасным мясом и мясной продукцией, а также организации продажи и забоя жертвенных животных в соответствии с действующими нормами и правилами.

По всей стране организованы 134 пункта продажи и забоя жертвенных животных. Из них 75 пунктов предоставляют услуги продажи и забоя, 27 - только продажи, а 32 - исключительно забоя.

Кроме того, в ряде регионов установлены мобильные палатки для забоя животных. Услуги по продаже и забою также организованы в освобожденных от оккупации Агдамском, Джебраильском, Физулинском и Лачынском районах.