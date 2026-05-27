В отеле Лянкярана совершено нападение на сотрудников

В Лянкяранском районе Азербайджана задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на сотрудников гостиницы.

Как сообщает 1news.az, инцидент произошёл в одном из отелей района, где неизвестный напал на двух сотрудниц с использованием режущего предмета, после чего завладел их золотыми украшениями.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый, 49-летний администратор данного отеля Халыг Джахангиров.

В ходе следствия установлено, что мужчина заранее подготовился к совершению преступления: на рабочем месте он спрятал маску и сменную одежду, которые планировал использовать для сокрытия своей личности.

По факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.