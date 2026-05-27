 СМИ: Зеленский поручил готовиться к продолжению войны на 2–3 года | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

СМИ: Зеленский поручил готовиться к продолжению войны на 2–3 года

First News Media13:12 - Сегодня
СМИ: Зеленский поручил готовиться к продолжению войны на 2–3 года

Президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение готовиться к еще двум-трем годам военных действий.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на правительственные источники.

По данным собеседников издания, в украинских властных кругах считают, что отсутствуют убедительные основания ожидать скорого завершения конфликта, и исходят из сценария его затяжного продолжения. Один из источников в украинской разведке заявил: «Как бы плохо все ни выглядело, мы справимся».

В публикации также отмечается, что, по оценкам Киева, Украина сможет выдержать длительное военное противостояние, однако это будет сопровождаться серьезными внутренними последствиями, включая усиление милитаризации общества и риски, связанные с военной коррупцией.

На фоне этих оценок приводятся и другие прогнозы развития конфликта. Президент России Владимир Путин 9 мая заявлял, что конфликт, по его мнению, приближается к завершению. В Кремле уточняли, что такие выводы основаны на «багаже наработок» в рамках мирного процесса, но конкретных сроков при этом не называлось.

Также ранее агентство Bloomberg писало, что Россия якобы рассматривает вариант завершения конфликта к концу года при условии полного контроля над Донбассом. В Кремле эту информацию опровергли, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не устанавливала никаких дедлайнов по окончанию боевых действий.

26 мая госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске дальнейшей эскалации конфликта на Украине после «удара возмездия», последовавшего за атакой ВСУ по колледжу в Старобельске, где, по данным сообщений, погиб 21 человек.

Кроме того, в публикации упоминается прогноз Европейской комиссии, согласно которому конфликт на Украине может продолжаться в 2026–2027 годах. В документе отмечается, что базовый сценарий предполагает сохранение высокой геополитической напряженности и продолжение действия санкций против России на протяжении всего периода прогнозирования.

В Кремле также неоднократно заявляли, что Россия выступает за завершение конфликта мирным путем при устранении его «первопричин», включая, по словам Путина, последствия политических событий 2014 года и вопросы расширения НАТО.

Поделиться:
278

Актуально

Общество

В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Политика

Посольство США поздравило Азербайджан с Гурбан байрамы - ФОТО

Общество

Ровшан Тагиев: «Невнимательность на дорогах омрачила праздничную радость ...

Общество

В ходе операции в Гусаре обезврежен разыскиваемый мужчина

В мире

В Армении арестовали двоих граждан, подкупавших людей для участия в митинге оппозиции

В Казахстане потерпел крушение самолет, есть погибший

Что мы будем экспортировать в ЕС: Кочарян о безальтернативности рынка ЕАЭС для Армении

Парламент Венгрии остановил выход из МУС

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Франция закрыла въезд Бен-Гвиру из-за видео с унижением сторонников Палестины

Зеленский заявил о подготовке России атаковать Киев ракетами «Орешник»

Число погибших на угольной шахте в Китае возвросло до 90 - ОБНОВЛЕНО

Володин выступил с жестким заявлением в адрес Пашиняна 

Последние новости

В Армении арестовали двоих граждан, подкупавших людей для участия в митинге оппозиции

Сегодня, 14:40

В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Сегодня, 14:20

В Казахстане потерпел крушение самолет, есть погибший

Сегодня, 14:05

Что мы будем экспортировать в ЕС: Кочарян о безальтернативности рынка ЕАЭС для Армении

Сегодня, 13:38

Посольство США поздравило Азербайджан с Гурбан байрамы - ФОТО

Сегодня, 13:28

Парламент Венгрии остановил выход из МУС

Сегодня, 13:25

В Иране заявили о продолжении непрямых контактов с США

Сегодня, 13:18

СМИ: Зеленский поручил готовиться к продолжению войны на 2–3 года

Сегодня, 13:12

Ушел из жизни студент Сумгаитского государственного университета

Сегодня, 13:05

Мать борющегося с лейкозом Али просит о помощи: «Для нас это последний шанс»

Сегодня, 13:00

Эрдоган резко высказался в адрес Нетаньяху во время праздника Курбан-байрам

Сегодня, 12:55

В Иране заявили о необходимости усилить контроль над Ормузским проливом

Сегодня, 12:50

Израильский министр: не позволим США и Ирану заключить соглашение

Сегодня, 12:47

В Гёйчае выявлен водитель, употребивший марихуану за рулём

Сегодня, 12:43

СМИ: Британия и Польша готовят соглашение об усилении обороны

Сегодня, 12:40

В мечети Юхары Гёвхар Ага в Шуше совершён праздничный намаз - ФОТО

Сегодня, 12:38

США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

Сегодня, 12:35

Ровшан Тагиев: «Невнимательность на дорогах омрачила праздничную радость некоторых семей»

Сегодня, 12:30

Reuters: НАТО создаст новую структуру для усиления обороны стран Балтии

Сегодня, 12:28

В ДР Конго продолжается масштабная вспышка эболавирусной инфекции: более 900 случаев

Сегодня, 12:25
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25