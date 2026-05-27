СМИ: Зеленский поручил готовиться к продолжению войны на 2–3 года

Президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение готовиться к еще двум-трем годам военных действий.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на правительственные источники.

По данным собеседников издания, в украинских властных кругах считают, что отсутствуют убедительные основания ожидать скорого завершения конфликта, и исходят из сценария его затяжного продолжения. Один из источников в украинской разведке заявил: «Как бы плохо все ни выглядело, мы справимся».

В публикации также отмечается, что, по оценкам Киева, Украина сможет выдержать длительное военное противостояние, однако это будет сопровождаться серьезными внутренними последствиями, включая усиление милитаризации общества и риски, связанные с военной коррупцией.

На фоне этих оценок приводятся и другие прогнозы развития конфликта. Президент России Владимир Путин 9 мая заявлял, что конфликт, по его мнению, приближается к завершению. В Кремле уточняли, что такие выводы основаны на «багаже наработок» в рамках мирного процесса, но конкретных сроков при этом не называлось.

Также ранее агентство Bloomberg писало, что Россия якобы рассматривает вариант завершения конфликта к концу года при условии полного контроля над Донбассом. В Кремле эту информацию опровергли, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не устанавливала никаких дедлайнов по окончанию боевых действий.

26 мая госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске дальнейшей эскалации конфликта на Украине после «удара возмездия», последовавшего за атакой ВСУ по колледжу в Старобельске, где, по данным сообщений, погиб 21 человек.

Кроме того, в публикации упоминается прогноз Европейской комиссии, согласно которому конфликт на Украине может продолжаться в 2026–2027 годах. В документе отмечается, что базовый сценарий предполагает сохранение высокой геополитической напряженности и продолжение действия санкций против России на протяжении всего периода прогнозирования.

В Кремле также неоднократно заявляли, что Россия выступает за завершение конфликта мирным путем при устранении его «первопричин», включая, по словам Путина, последствия политических событий 2014 года и вопросы расширения НАТО.