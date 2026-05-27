В Иране заявили о продолжении непрямых контактов с США
Непрямые контакты между иранской и американской сторонами продолжаются.
Об этом заявил ТАСС заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.
«Что касается непрямых контактов с американцами, то, да, они продолжаются», — сказал он.
При этом Багери отметил, что вопрос иранского обогащенного урана не входит в повестку непрямых переговоров с американской стороной.
Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что Иран и Оман ведут переговоры для выработки порядка прохода через Ормузский пролив.
«Иран и Оман, как прилегающие государства, до определения нового механизма прохождения через Ормузский пролив ведут переговоры вместе», — сказал он.
