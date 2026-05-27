В Иране заявили о продолжении непрямых контактов с США

Непрямые контакты между иранской и американской сторонами продолжаются.

Об этом заявил ТАСС заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

«Что касается непрямых контактов с американцами, то, да, они продолжаются», — сказал он.

При этом Багери отметил, что вопрос иранского обогащенного урана не входит в повестку непрямых переговоров с американской стороной.

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что Иран и Оман ведут переговоры для выработки порядка прохода через Ормузский пролив.

«Иран и Оман, как прилегающие государства, до определения нового механизма прохождения через Ормузский пролив ведут переговоры вместе», — сказал он.