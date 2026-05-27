Ушел из жизни студент Сумгаитского государственного университета

В Сумгаитский государственный университет сообщили о смерти студента вуза.

Как передает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, скончался студент второго курса специальности «энергетическое машиностроение» Нахид Халид оглы Хазмеев.

Молодой человек, родом из села Биджо Ахсуйский район, был 2007 года рождения.

По имеющейся информации, Н. Хазмеев длительное время боролся с онкологическим заболеванием.

В настоящее время дополнительные подробности не приводятся.