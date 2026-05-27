Ровшан Тагиев: «Невнимательность на дорогах омрачила праздничную радость некоторых семей»

В преддверии праздников и в периоды увеличенной интенсивности дорожного движения особую обеспокоенность вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Ровшан Тагиев, комментируя ситуацию с безопасностью на дорогах.

По его словам, анализ подобных аварий показывает, что их причиной нередко становятся как ошибки водителей, так и нарушение правил самими пешеходами.

Безопасность дорожного движения - это сфера, в которой прямую ответственность несут не только водители, но и пешеходы. К сожалению, некоторые пешеходы не пользуются установленными переходами, внезапно выходят на проезжую часть прямо из потока машин, пытаются пересечь многополосные участки с интенсивным движением, а порой переходят дорогу, уставившись в мобильный телефон. Такое поведение подвергает человеческую жизнь прямой опасности.

Особенно в ночное время, в условиях ограниченной видимости и на участках с высокой скоростью движения, внезапный выход пешехода на проезжую часть многократно увеличивает риск трагедии. Некоторые пешеходы полагают, что водитель обязательно их увидит и вовремя остановится. Однако высокая скорость, состояние дороги, погодные условия, свет фар встречного транспорта и другие факторы далеко не всегда позволяют мгновенно остановить транспортное средство. На многополосных дорогах ситуация становится еще более опасной. В то время как автомобиль в одной полосе останавливается, чтобы пропустить пешехода, водитель, движущийся по другой полосе, может заметить его слишком поздно или не заметить вовсе. В результате за считанные секунды происходят тяжелые, непоправимые трагедии.

К сожалению, некоторые из аварий, зафиксированных в последние дни, произошли именно по этой причине.

С другой стороны, некоторые водители не соблюдают скоростной режим в населенных пунктах, вблизи школ, торговых объектов и мест массового скопления людей, а также не проявляют должной бдительности при приближении к пешеходным переходам. А ведь в таких зонах в любой момент может возникнуть непредвиденная ситуация. Каждый должен помнить, что безопасность требует взаимной ответственности.

Водитель должен чутко относиться к безопасности пешехода, а пешеход — как к собственной жизни, так и к безопасности других участников дорожного движения. Мы еще раз призываем и водителей, и пешеходов к бдительности и ответственности. Никакая спешка, никакое расстояние и никакие оправдания не стоят человеческой жизни.

Соблюдение правил дорожного движения не просто требование закона, это главное условие сохранения жизни.