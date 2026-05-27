Что мы будем экспортировать в ЕС: Кочарян о безальтернативности рынка ЕАЭС для Армении

Для того, чтобы рынок ЕС стал альтернативой ЕАЭС, правительство Армении должно иметь четкие договоренности относительно объемов экспорта, сказал экс-президент Роберт Кочарян, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что железная дорога Ахалкалаки-Карс может использоваться для экспорта товаров в Европу.

«А что у тебя есть для экспорта в Европу? В этом случае правительство должно сказать следующее: народ, мы, видя эти сложности, договорились с ЕС, что вся наша сельхозпродукция будет экспортироваться в ЕС. Они говорят об этом? Нет. Сейчас 98% сельскохозяйственной продукции экспортируется в РФ, алкоголя - 90%», - сказал Кочарян.

Что касается экспорта конкретно через Ахалкалаки-Карс, о чем ранее заявлял Пашинян, то власти, по словам Кочаряна, представляют это как большое достижение. Но от границы Армении до Карса всего 150 км, а через Ахалкалаки – это дополнительно 600-700 км.

«Сколько времени они уже говорят об открытии железной дороги Армения-Турция. Что случилось с открытием, почему через Ахалкалаки?» - отметил Кочарян.

Он выступает за открытие прямого железнодорожного сообщения с Турцией, однако и здесь есть риски. Нужно защитить сначала сельское хозяйство Армении от дешевой турецкой продукции, подчеркнул экс-президент.

