Tasnim: Между США и Ираном пока не подписано никакого соглашения

Агентство Tasnim призвало с осторожностью относиться к заявлениям президента США Дональда Трампа о снятии морской блокады.

В публикации Tasnim, посвящённой сообщениям о возможном подписании соглашения и снятии морской блокады Ирана, отмечается, что на данный момент между Ираном и США не достигнуто окончательное соглашение.

Агентство также подчеркнуло, что заявление Трампа следует рассматривать в контексте его привычной односторонней и самовосхваляющей риторики.

В статье говорится, что даже если это действительно будет реализовано на практике, это будет означать лишь прекращение одного из случаев нарушения режима прекращения огня, поскольку сама блокада вообще не должна была вводиться.

Источник также назвал необоснованными заявления Трампа и американских СМИ по ядерному вопросу. Отмечается, что на данном этапе детали ядерной программы не обсуждаются.

Настойчивость президента США в вопросе невыплаты замороженных иранских активов, по мнению Тегерана, лишь усиливает сомнения в серьёзности намерений Вашингтона.

Иран неоднократно заявлял, что статус замороженных активов должен быть определён ещё до достижения какого-либо предварительного соглашения.

