Путин допустил, что залетевший в Румынию дрон мог быть украинским

До проведения экспертизы никто не может сказать, кому принадлежит упавший в Румынии беспилотник, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он допустил, что в страну мог залететь и украинский дрон. 29 мая Минобороны Румынии сообщило, что беспилотник ударил по крыше дома в Галаце, из-за чего пострадали два человека.

Никто не может утверждать, кому принадлежит дрон, упавший в Румынии, пока не будет проведена экспертиза, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам госвизита в Казахстан.

Видео опубликовано в канале Кремля в Max.

«Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата», — отметил Владимир Путин.

Кроме того, глава государства пообещал, что Россия проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии дрону.

При этом Владимир Путин допустил, что это мог быть и украинский дрон. Он напомнил, что беспилотники с Украины уже нарушали воздушное пространство Финляндии, Польши и стран Прибалтики. «Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют!» — обратил внимание президент РФ.

Утром 29 мая Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник ударил по крыше дома в Галаце, из-за чего пострадали два человека. МИД Румынии возложил ответственность за инцидент на Россию и вызвал российского посла Владимира Липаева. Президент страны Никушор Дан сообщил, что генеральный консул России в Констанце Андрей Косилин объявлен персоной нон грата в Румынии, а само консульство будет закрыто.