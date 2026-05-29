В Турции затонул туристический корабль, на борту которого находились 110 человек

Вблизи турецкого города Мармарис затонуло прогулочное судно, на борту которого находились 110 пассажиров.

Об этом сообщило информационное агентство IHA.

ЧП произошло в акватории у острова Дженнет. Заметив подтопление корабля, капитан попытался доплыть на судне до береговой линии. Однако лодка быстро набирала воду. По этой причине экипаж судна экстренно эвакуировал людей на находившиеся поблизости экскурсионные катера. К спасательным работам также подключились подразделения береговой охраны. Всех находившихся на борту пассажиров оперативно эвакуировали. Вскоре судно полностью затонуло. В результате происшествия никто не пострадал. По факту кораблекрушения местными властями начато расследование. 

 

