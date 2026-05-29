Михаил Шайдоров заявил об отсутствии зарплаты после олимпийской победы - ВИДЕО 

First News Media11:18 - Сегодня
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров заявил, что не получает заработную плату с тех пор, как завоевал золото на Зимних Олимпийских Играх-2026 в Милане.

В интервью Тимуру Балымбетову казахстанский фигурист рассказал, что ему уже пора готовиться к новому сезону, но он не понимает – по словам М.Шайдорова, такая ситуация может быть связана с тем, что ранее он раскритиковал Министерство туризма и спорта Казахстана за то, что после Олимпиады была раскрыта его зарплата.

«Когда я об этом негативно высказался, меня, видимо, хотели наказать. И с победы у меня нет зарплаты. И сейчас мне нужно готовиться к следующему сезону, и я не понимаю, как готовиться. Запланированы сборы, уже запланированы даты, когда я буду постановку программы делать. И за постановку программы мы несколько раз спрашивали, могут ли оплатить, и так далее. Один человек говорит одно, другой говорит другое, третий говорит третье. Картина мне не ясна. А с первого февраля мне убрали врача, это странно», - заявляет олимпийский чемпион.

По словам спортсмена, когда обнародовали его зарплату, ему так никто и не ответил, почему это сделали: «Олимпийский цикл длится 4 года, почему выставили за один год, например, а других спортсменов нет? Я просто хочу развиваться, хочу кататься. И для меня важно, чтобы я оставался золотым достоянием страны, поднимал наш флаг, потому что большой потенциал у меня. Я не люблю никакие интриги, скандалы, мне это не нужно, мне нужно только развиваться. Я высказался, что мне неприятно, что мою зарплату выставили. Ну, во-первых, это по закону неправильно. В целом не хочется разговаривать об этом. Это неприятно, и как будто за мою правду меня хотят наказать, за то, что я высказался. И тем самым не дают мне заслуженного мастера спорта, не платят зарплату всей команде».

Отметим, что после завоевания золотой медали на Олимпиаде, которое стало первым для Казахстана в фигурном катании, М.Шайдоров дал откровенное интервью Tengrinews.kz, в котором чемпион также поделился своей реакцией на то, что Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало его заработок. Фигурист отметил, что ему будто выставили счёт за золотую медаль. Ранее в интервью Tengrinews спортсмен таже рассказал, что менее чем за год до Олимпиады у него не было подходящих условий.

«Что касается финансов - для меня было неприятно, что в публичном пространстве прозвучала конфиденциальная информация о моей зарплате. Я считаю, что это не совсем уважительно по отношению ко мне как к спортсмену и человеку. Не понимаю, зачем нужно было делать на этом фокус, ведь я просто выполнял свою работу - тренировался, выступал и шёл к результату без отдыха… А сейчас это выглядит так, будто министерство выставило мне чек за золотую медаль? Так не должно быть. Не хочу, чтобы акцент был на деньгах. Все знают, что фигурное катание - это дорогой вид спорта. И я даже не считал, сколько выплатили. Но все полученные средства я направил исключительно на подготовку. В этом не должно быть никаких сомнений», - заявил М.Шайдоров.

Подчеркнем, что после завоевания олимпийского золота М.Шайдорова наградил глава государства Касым-Жомарт Токаев - президент отметил, что победа Михаила стала грандиозным достижением в летописи казахстанского спорта.

Источник: Tengri News

