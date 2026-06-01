Ильхам Алиев прининял участие в официальной церемонии открытия 31-го Бакинского энергетического форума - ФОТО

1 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии официального открытия 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» - Caspian Oil and Gas, 14-й Каспийской международной выставки «Чистая энергетика» - Caspian Power и 31-го Бакинского энергетического форума, проходящих в рамках Бакинской энергетической недели в Бакинском Экспо-центре.

Глава государства выступил на мероприятии.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Доброе утро, дамы и господа.

Я приветствую всех участников Бакинской энергетической недели и желаю успеха этому замечательному мероприятию.

Как уже упоминалось, выставка «Нефть и газ Каспия» заложила основу для развития энергетического сектора современного Азербайджана. Со временем она преобразилась, расширилась и теперь носит название «Бакинская энергетическая неделя», в рамках которой проходит множество мероприятий и торжественных церемоний. Как верно было отмечено, контракт по одному из крупнейших газовых месторождений мира - «Шахдениз» был подписан ровно тридцать лет назад, в июне 1996 года. И это фактически открыло новую главу в современном развитии газовой отрасли Азербайджана, обеспечивая энергетическую безопасность все большему числу стран.

Важность этого события также отражена в любезном письме Президента США Дональда Трампа. И это еще раз демонстрирует, что Бакинская энергетическая неделя действительно является одним из ведущих событий на мировой энергетической арене. Я очень признателен Президенту Трампу за его любезное послание, также выражаю благодарность Президенту Турции Эрдогану и Премьер-министру Великобритании Стармеру за их послания в адрес мероприятия.

Президент Трамп заслуживает еще одной благодарности за то, что вернул энергетическую ситуацию в нормальное русло. Как мы все знаем, на протяжении многих лет страны и компании, занимающиеся добычей нефти и газа, подвергались очернению и порой шантажировались, обвинялись в разрушении планеты. И при этом они без каких-либо оснований оказывались под давлением общественного мнения.

Президент Трамп изменил эту тенденцию, и это было поистине знаменательное событие, потому что все мы знаем, что даже некоторые крупные нефтяные компании меняли свои названия, чтобы соответствовать так называемым современным трендам. Но реальность совершенно иная. Мир не может существовать без ископаемого топлива. Мы все стремимся к улучшению климата ради спасения планеты. Мы все хотим жить в более благоприятной окружающей среде. Но сегодня мы должны быть очень прагматичными и опираться на реализм, планируя наше будущее с учетом энергетической безопасности, а также инвестируя в возобновляемые источники энергии. Я думаю, что это путь, по которому нужно двигаться вперед! Поэтому я считаю, что то, что происходит сейчас на мировой энергетической арене, действительно было порождено очень мудрой и прагматичной политикой Президента США. И еще раз, мы все очень благодарны ему. Страны не должны подвергаться осуждению за то, что у них есть нефть и газ, поскольку нефть и газ – это товар, такой же, как любой другой. И каждая страна использует то, что имеется у нее в недрах или на морском дне, для своего развития. Именно так обстояло дело с Азербайджаном в начале нашей независимости. Нефть и газ стали для нас единственным способом выжить в качестве независимого государства. Поэтому страны следует оценивать не по наличию или отсутствию нефти, а по тому, как они используют получаемые доходы. Как они инвестируют средства, накопленные от развития энергетики, в развитие страны, чтобы обеспечить лучшие условия жизни для своих граждан, как они инвестируют в вопросы зеленой повестки дня. И я думаю, что пример Азербайджана может быть очень показательным, продемонстрировать, что когда вы открываете свою страну для международных инвестиций и проводите мудрую политику, основанную на национальных интересах, вы добиваетесь успеха.

Как отметил наш уважаемый участник и, кстати, организатор – большая благодарность организаторам – в 1994 году в Азербайджане началось энергетическое развитие. Если оглянуться на 1994 год, мы увидим, что Азербайджан находился в очень тяжелом положении. Страна была полностью дезорганизована в экономическом плане и политически нестабильна. Часть ее территории, примерно 20 процентов, находилась под армянской оккупацией. У нас был 1 миллион беженцев, и в то время это был, пожалуй, один из самых высоких показателей числа беженцев на душу населения. У нас не было никаких финансовых ресурсов, и мы импортировали электроэнергию. Мы импортировали даже природный газ. Уровень бедности превышал 50 процентов. Безработица была повсеместной. И единственный способ для нас выжить как независимой стране и двигаться вперед заключался в том, чтобы использовать то, что у нас было, – природные ресурсы.

Азербайджан стал первой страной, открывшей месторождения для международных нефтяных компаний. С тех пор произошло много событий. Если мы посмотрим на Азербайджан сегодня и увидим эту трансформацию - то, как мы использовали эти богатства, как мы реинвестировали средства в социальную инфраструктуру, образование, здравоохранение, развитие энергетики, – мы увидим, что именно так должны развиваться страны и что это путь для многих других государств, которые сегодня сталкиваются с более или менее схожими проблемами, с какими мы сталкивались в начале 1990-х годов.

Сегодня экономические показатели Азербайджана очень позитивные. Наши рейтинги от ведущих международных рейтинговых агентств повышаются из года в год. И на данный момент мы уже имеем рейтинг инвестиционного уровня. Уровень бедности снизился до 5 процентов. Безработица находится примерно на том же уровне. Нам удалось значительно сократить внешний долг. Поначалу нам приходилось заимствовать средства, однако затем нашей стратегией стало прекращение заимствований и погашение долгов, чтобы не зависеть ни от каких международных финансовых институтов. Поэтому сегодня у нас один из самых низких в мире показателей внешнего долга - чуть более 6 процентов от ВВП. Мы накопили резервы в нашем Государственном нефтяном фонде и Центральном банке. Таким образом, наши резервы превышают внешний долг более чем в 18 раз.

Все это произошло в первую очередь благодаря тому, что мы грамотно использовали наши природные ресурсы. Мы создали условия, выгодные как для инвесторов, так и для страны-хозяйки. Мы проводили очень прагматичную политику, основанную на национальных интересах, не прислушиваясь к тем, кто хотел вмешиваться или давать нам плохие советы. Мы действовали в полном соответствии с нашей собственной стратегией.

На этой же стратегии были основаны и все наши тактические шаги.

Мы построили сильную армию, которая освободила оккупированные территории, находившиеся под оккупацией почти тридцать лет. Всего за 44 дня мы полностью разгромили Армению и заставили ее подписать акт о капитуляции. И, конечно, военная победа – это не про деньги и даже не про оружие. Это вопрос духа.

Но давайте будем честны: если бы у нас не было средств на строительство армии, то, вероятно, сегодня наши земли все еще находились бы под оккупацией. Таким образом, развитие Азербайджана – будь то в социальной, экономической, военной сферах или во внешней политике – демонстрирует, что природные ресурсы при надлежащем использовании могут обеспечить значительные преимущества.

Энергетическая безопасность – мы все об этом говорим, особенно сейчас, когда кризис на Ближнем Востоке в значительной степени нанес ущерб энергетической безопасности многих стран, как производителей, так и потребителей. Мы работали над этим много лет. Мы вложили значительные средства и инициировали крупномасштабные инфраструктурные проекты, такие как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, впервые соединивший Каспийское и Средиземное моря. Нефтепровод Баку-Супса, соединяющий Каспийское и Черное моря. Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы – TANAP и TAP, которые вместе с Южно-Кавказским газопроводом являются частью Южного газового коридора - одного из наиболее амбициозных энергетических инфраструктурных проектов нашего времени - интегрированной трубопроводной системы протяженностью 3500 километров. Частично он проходит через высокогорные районы, частично – по дну моря. Сегодня он обеспечивает энергетическую безопасность для растущего числа стран. Мы инициировали этот проект и благодарны нашим странам-партнерам и компаниям, которые были вместе с нами.

Сегодня сложно представить состояние европейского энергетического рынка без Южного газового коридора. Как я уже говорил, мы поставляем газ во все большее число стран.

В прошлом году здесь, в рамках Бакинской энергетической недели, я сообщил аудитории о двенадцати странах-получателях азербайджанского газа. Сегодня их число составляет шестнадцать, включая десять стран-членов Европейского Союза. Безусловно, это число будет расти. По объемам поставок трубопроводного газа в разные страны и регионы, то есть по параметру географического охвата Азербайджан занимает первое место в мире. И мы будем увеличивать наши поставки газа. Кстати, сегодня у нас состоится очень приятная церемония и подписание нескольких документов.

В особенности я хотел бы подчеркнуть проект «Азери-Чираг-Гюнешли», или, как мы его называем, – проект по добыче глубоководного газа, который обеспечит дополнительные объемы природного газа наряду с месторождением «Апшерон» и многими другими. Таким образом, наш вклад в глобальную энергетическую безопасность, безусловно, будет расти.

Правильная энергетическая политика позволила нам сегодня инвестировать за пределами Азербайджана. Еще 30 лет назад мы привлекали инвесторов. Сейчас же мы сами осуществляем инвестиции за рубежом. Сегодня наша государственная нефтяная компания SOCAR осуществляет инвестиции на Ближнем Востоке, в Африке, в Центральной Азии. И география будет расширяться.

Мы обеспечиваем важнейший транзит для наших друзей и партнеров на восточном побережье Каспия. Нефть из Центральной Азии поставляется через территорию Азербайджана на международный рынок. Надеюсь, что со временем то же самое будет и с природным газом.

Мы создали высоко диверсифицированные перерабатывающие мощности. Сегодня нефтеперерабатывающий потенциал SOCAR составляет более 30 миллионов тонн. А благодаря недавнему приобретению компании «Итальяна Петролеум» наши нефтеперерабатывающие мощности в Средиземноморье выросли с 13 до 23 млн тонн. Таким образом, мы поставляем не только нефть и газ, но и нефтепродукты. Мы также экспортируем электроэнергию, нефтехимическую продукцию и энергию, полученную из возобновляемых источников энергии. Это одна из важных областей, на которой мы сосредоточены. И, как я уже говорил ранее, страны следует оценивать не по наличию нефти, а по тому, как они используют доходы от этих ресурсов и как инвестируют в возобновляемые источники энергии. Благодаря нашим запасам газа, которых нам хватит не менее чем на сотню лет, и не только нам, но и нашим клиентам, на самом деле у нас нет необходимости в каких-либо других источниках для производства электроэнергии. Но наша ответственность диктует, что мы должны инвестировать в возобновляемые источники энергии. Мы так и делаем, создавая вместе с нашими партнерами очень хорошие условия для инвесторов, – более или менее такие же, какие были в начале 1990-х годов созданы для нефтяных компаний. Сейчас тот же уровень сотрудничества и благоприятный для инвестиций подход применяется к компаниям в сфере возобновляемой энергетики.

Совместно с нашими партнерами в Центральной Азии мы также работаем над проектом «зеленого» энергетического кабеля от восточного побережья Каспийского моря в направлении Азербайджана. Несколько уже введены в эксплуатацию. К концу следующего года мы будем располагать 2 гигаваттами солнечной и ветровой энергии. К концу 2032 года у нас будет 8 гигаватт солнечной и ветровой энергии.

И если добавить гидроэнергетику, которую мы активно развиваем, особенно на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура, то уже введено в эксплуатацию более 300 мегаватт.

Так что это еще один потенциал. И это станет дополнением к экспорту нефти и газа. Сегодня мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в области прокладки энергетических кабелей. Черноморский энергетический кабель, который сегодня находится на завершающей стадии технико-экономического обоснования, будет проложен из Азербайджана в Грузию, по дну Черного моря – в Румынию, Венгрию и ряд других стран. Еще один проект – наземный электрический кабель Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария – также находится на стадии реализации. И недавно состоялась очень продуктивная встреча представителей правительств этих стран.

Совместно с нашими партнерами в Центральной Азии мы также работаем над проектом «зеленого» энергетического кабеля от восточного побережья Каспийского моря в направлении Азербайджана. Таким образом, речь идет об обширном регионе, а понятие связности подразумевает не только транспорт. Хотя в этой сфере мы также можем гордиться нашими достижениями по части объединения континентов: так, благодаря инвестициям в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру мы открываем новые транспортные коридоры.

Успешно функционирует коридор Восток-Запад. Зангезурский коридор, который станет еще одним ответвлением коридора Восток-Запад, безусловно, будет построен в соответствии с документом, подписанным 8 августа прошлого года в Белом доме между Президентом США, Премьер-министром Армении и мной. Все это является одним большим преимуществом для всех нас.

Я хотел бы подчеркнуть еще один момент: мы достигли всего этого благодаря активной дипломатической деятельности. Посудите сами, Азербайджан лишен выхода к морю. У нас нет доступа к океанам.

Поэтому, чтобы экспортировать наши ресурсы, нам нужно пересекать территории других стран. А для того, чтобы это сделать, необходимо иметь хорошие отношения со своими соседями и с соседями своих соседей. И нам это удалось.

Сегодня, как я уже сказал, 16 стран получают газ из Азербайджана через Южный газовый коридор и его ответвления. Со всеми этими странами у нас были переговоры, подписывались соглашения, устранялись разногласия и проводились церемонии подписания. Таким образом, это создает очень широкий региональный, в широком смысле этого слова, формат сотрудничества. И опять-таки Азербайджан выступил движущей силой. Это были наши ресурсы. Это были наши инициативы. И именно наши инвестиции в основном создали этот очень широкий формат сотрудничества.

Я уверен, что, как всегда, Бакинская энергетическая неделя принесет хорошие результаты. Некоторые из них мы увидим буквально через несколько минут. Дискуссии, взаимодействие, новые идеи и, конечно же, ориентированные на результат планы пойдут на пользу всем нам. Еще раз благодарю вас за то, что вы с нами, и желаю Бакинской энергетической неделе успехов.

Спасибо за внимание.

x x x

Выступивший затем помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр сказал:

-Спасибо, Президент Алиев. Выражаем Вам благодарность за высказанные Вами мысли относительно лидерских качеств Президента Трампа, и думаю, что Президент Трамп и государственный секретарь Рубио очень этим довольны. Желаем Вам успехов.

Уважаемый господин Президент, министр Шахбазов, уважаемый Ровшан Наджаф, министры, дамы и господа.

Очень рад находиться здесь сегодня с вами на 31-й Бакинской энергетической неделе.

За три десятилетия США и Азербайджанская Республика выстроили долгосрочное партнерство. Азербайджан является очень важным партнером в регионе в деле продвижения энергетической безопасности. Азербайджан также является колыбелью современной нефтяной промышленности. Подписанный нами 30 лет назад «Контракт века» полностью изменил ситуацию на всех нефтегазовых рынках, послужил многим поколениям.

Соглашение о нашем стратегическом партнерстве было подписано в Баку вице-президентом Вэнсом и Президентом Азербайджана Алиевым. Соединенные Штаты и впредь желают продолжать сотрудничество с Азербайджаном в сфере добычи и экспорта природных ресурсов. А сейчас я хотел бы зачитать послание Президента США Дональда Трампа.

«Уважаемый господин Президент,

Примите мои поздравления Вам и народу Азербайджана в связи с проведением 31-й Бакинской энергетической недели. Это событие свидетельствует о лидирующей позиции Азербайджана в сфере энергетической безопасности.

Наши страны имеют долгую историю сотрудничества в углеводородном секторе и разделяют приверженность обеспечению доступной и обильной энергии. Соединенные Штаты всегда оказывали огромную поддержку нефтегазовой отрасли Азербайджана, и я твердо убежден, что значение нашего основополагающего партнерства в области глобальной энергетической безопасности в предстоящие годы будет только расти.

Встретившись в Белом доме, мы наметили путь вперед и достигли прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Как Вам известно, региональная энергетическая интеграция является ключевой опорой исторического мирного саммита, прошедшего 8 августа 2025 года в Вашингтоне. Моя администрация с нетерпением ждет плодотворных обсуждений по этой теме в июне.

Вместе мы будем продвигать мир, укреплять процветание и создавать более безопасное будущее для Вашего региона и всего мира. Еще раз поздравляю Вас с успешным проведением Бакинской энергетической недели.

Искренне Ваш,

Дональд Трамп».

Калеб Орр: Еще раз благодарю Вас, господин Президент, уважаемые гости, желаю успехов в вашей работе на этой неделе.

Х Х Х

Затем министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслан Байрактар зачитал послание Президента Реджепа Тайипа Эрдогана Бакинской энергетической неделе:

«Уважаемые участники, уважаемые гости.

Сердечно приветствую всех вас и передаю свои самые теплые и искренние пожелания.

Для меня большая честь обратиться – пусть и посредством этого послания – к столь авторитетному форуму, который вот уже более тридцати лет объединяет мировых лидеров, инвесторов и компании энергетической отрасли.

События в нашем регионе в очередной раз доказывают, насколько выверенными оказались наши совместные с Азербайджаном шаги в сфере энергетики. Вместе с Азербайджаном мы продолжаем успешную реализацию масштабных проектов, которые когда-то казались для нашего региона лишь несбыточной мечтой. Проекты трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский газопровод (TANAP) – это знаковые инициативы, которые мы начали вместе с Азербайджаном и успешно завершили при участии еще одной дружественной нам страны - Грузии.

Наше партнерство в рамках проектов «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шахдениз» способствует дальнейшему углублению сотрудничества с Азербайджаном. А новое соглашение по разработке блока «Шафаг-Асиман» служит наглядным подтверждением того, что это сотрудничество стремительно развивается, не сбавляя набранных темпов.

Введенный в строй в прошлом году газопровод Ыгдыр-Нахчыван значительно укрепил энергетическую безопасность Нахчыванского региона. Кроме того, стратегическое значение для нас по-прежнему имеет объединение электроэнергетических систем Турции и Азербайджана. Надеемся, что реализация проекта по передаче и торговле зеленой электроэнергией между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Болгарией внесет весомый вклад в энергобезопасность всего нашего региона.

Поставки газа в Сирию, начавшиеся в августе прошлого года благодаря совместной инициативе Турции и Азербайджана, внесли такой же неоспоримый вклад в развитие этой страны и региональную безопасность. Перед нами открываются большие перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества по экспорту туркменского газа через территорию Азербайджана и Турции. Мы также видим, как растут объемы транспортировки казахстанских природных ресурсов на западные рынки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Уважаемые участники, энергетическая стратегия Турции нацелена на обеспечение эффективности во всех секторах энергетики, включая возобновляемую и зеленую энергетику, при строгом соблюдении принципов рационального использования ресурсов и защиты окружающей среды. Свою приверженность статусу одной из ведущих стран, подающих пример в глобальной борьбе с изменением климата, мы намерены подтвердить на саммите COP31, который пройдет в Анталье с 9 по 20 ноября этого года.

Учитывая вышесказанное, хочу выразить надежду, что Бакинская энергетическая неделя даст положительные результаты как для наших стран, так и для региона в целом. Я искренне благодарю всех, кто внес вклад в организацию этого мероприятия, и передаю самые теплые приветствия моему дорогому брату Президенту Ильхаму Алиеву, а также всем участникам форума.

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции».

Х Х Х

Выступивший далее торговый комиссар Великобритании по региону Восточной Европы и Центральной Азии Дэвид Рид сказал:

-Ваше превосходительство Президент Ильхам Алиев.

Ваши превосходительства, дамы и господа.

С чувством глубокого удовлетворения представляю Соединенное Королевство на 31-й Бакинской энергетической неделе и командирован сюда в качестве торгового комиссара.

А сейчас хочу зачитать послание Премьер-министра Кира Стармера.

«Уважаемый Президент Алиев.

Я рад направить свои теплые приветствия всем участникам Бакинской энергетической недели - 2026. В период глобальной неопределенности Азербайджан остается важнейшим партнером в укреплении энергетической безопасности и устойчивости.

Когда 18 месяцев назад я посетил Баку для участия в COP29, меня поразила серьезность подхода Азербайджана к энергетическому переходу. С тех пор планы превратились в действия, выразившиеся в ускорении производства энергии из возобновляемых источников и амбициозных решениях по транспортировке зеленой энергии по суше и морю. Ваша страна сыграла ключевую роль в укреплении энергетической устойчивости Украины перед лицом продолжающихся и незаконных атак России на ее энергетическую инфраструктуру. Ваша страна дала возможность европейским государствам укрепить свою энергетическую устойчивость за счет повышения диверсификации цепочек поставок. А в прошлом году ваша страна начала экспорт энергоносителей в Армению, что подтверждает вашу приверженность долгосрочному миру.

В рамках работы над нашими общими климатическими целями Соединенное Королевство остается приверженным сотрудничеству с Азербайджаном для ускорения глобального энергетического перехода, который является центральным элементом планов нынешнего правительства по укреплению устойчивости и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Наше давнее энергетическое партнерство во главе с британской промышленностью продолжает служить краеугольным камнем наших двусторонних отношений и катализатором роста в обеих наших странах.

Объединяя наш опыт в области возобновляемой энергетики и чистых технологий, мы можем стимулировать инновации, необходимые для достижения нулевых выбросов и обеспечения процветающего и устойчивого будущего. Я высоко оцениваю Ваше лидерство в реализации данной инициативы и желаю Вам и всем участникам очень продуктивного и успешного мероприятия.

С наилучшими пожеланиями,

Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании».

Х Х Х

Мероприятие продолжилось другими выступлениями.

Затем состоялась церемония начала добычи первого свободного природного газа с блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли».

Далее был подписан ряд документов.

Президент Ильхам Алиев подписал памятную книгу выставки.

Глава государства ознакомился с выставками.