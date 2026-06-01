Премьер-министр Эсватини поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Королевства Эсватини Рассел Ммемо Дламини направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает 1news.az, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Его величества Короля Мсвати III, Королевы-матери, Правительства и народа Королевства Эсватини передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 108-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.

Королевство Эсватини высоко ценит прогресс, достигнутый Азербайджаном на пути развития, его международное положение, волю, стойкость азербайджанского народа.

Ваше превосходительство, под Вашим руководством Азербайджан поднялся на все более значимые позиции на мировой арене, приобретя растущее глобальное значение, и Ваш народ имеет все основания гордиться достижениями своей страны. Королевство Эсватини высоко ценит существующие между двумя странами очень искренние дружественные отношения и сотрудничество и намерено в ближайшие годы еще больше укреплять их на благо наших народов.

По случаю этого знаменательного праздника желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Азербайджана – прочного мира и процветания".