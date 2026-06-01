Исчезли фотографии азербайджанских учителей с сайтов школ: в чем причина?

С официальных сайтов бакинских школ были удалены фотографии педагогических работников, включая директоров, их заместителей и членов преподавательского состава.

Данные изменения вызвали активное обсуждение в обществе и социальных сетях, где пользователи начали связывать происходящее с вопросами цифровой безопасности и защиты персональных данных педагогов.

По мнению части комментаторов, возможной причиной подобных мер могли стать участившиеся случаи буллинга в отношении учителей в онлайн-пространстве, а также распространение контента, созданного с использованием их фотографий в искажённом и уничижительном ключе.

Отдельное внимание в обсуждениях уделяется инцидентам, участившихся в последние месяцы. Так, например, неизвестные лица могли скачать фотографии педагогов с официальных сайтов ряда бакинских школ, включая школы № 145, № 86 и № 17.

Далее эти изображения, как утверждается, подвергались использовались для создания материалов с неэтичным содержанием, которые затем распространялись в социальных сетях. Подобные публикации, по словам пользователей, становились причиной насмешек и негативных комментариев в адрес педагогов, что фактически превращало их в объект публичной травли.

Таким образом, именно на фоне подобных сообщений, как предполагается, приняли решение ограничить доступ к информации о сотрудниках, убрав фотографии с официальных сайтов.

Стоит отметить, что тема буллинга в отношении педагогов и распространения оскорбительного контента в интернете ранее уже становилась предметом общественного внимания. Редакция 1news.az ранее поднимала вопрос травли учителей в социальных сетях.

В этой связи текущая ситуация с исчезновением фотографий педагогов с сайтов школ может рассматриваться как возможная превентивная мера, направленная на снижение рисков цифрового буллинга. Однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет, и причины принятых решений остаются предметом обсуждения и предположений.

Потому, редакция 1news.az направила официальный запрос в Министерство науки и образования Азербайджана с просьбой разъяснить основания для удаления фотографий и уточнить, является ли данная практика централизованным решением ведомства либо реакцией отдельных образовательных учреждений на конкретные инциденты. На момент подготовки материала ответ со стороны министерства получен не был, в связи с чем официальная позиция по данному вопросу пока остаётся неизвестной.