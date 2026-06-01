Тарифный совет установил новый верхний предел цен на 184 лекарства
Тарифный совет Азербайджана утвердил новый верхний предел цен на 184 лекарственных препарата. Соответствующее решение было принято на очередном заседании совета.
Полный перечень лекарственных средств, для которых утверждены предельные цены, размещен в разделе «Лекарственные препараты» на официальном сайте Тарифного совета.
В списке указаны торговые марки препаратов, их фармацевтические формы, наименования действующих веществ, дозировки, коммерческие упаковки, количество единиц и страны-производители.
Решение вступает в силу с завтрашнего дня.
