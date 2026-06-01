Более 100 тысяч пассажиров воспользовались междугородними автобусными рейсами в праздничные дни 

Все автовокзалы и автостанции, действующие на территории республики, с 26 по 31 мая работали в усиленном режиме для обеспечения населения качественными и бесперебойными транспортными услугами в праздничные дни.

Контроль за осуществлением пассажирских перевозок по междугородним и межрайонным маршрутам в соответствии с графиком и без перебоев осуществляло Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA, за шесть дней работы в усиленном режиме с территории Бакинского международного автовокзального комплекса было выполнено 1482 рейса, благодаря чему 40 783 пассажира были комфортно и безопасно доставлены к месту назначения.

Отмечается, что для удовлетворения возросшего пассажиропотока по сравнению с обычными днями было организовано дополнительно около 170 рейсов. Подчеркивается, что для обеспечения комфортного возвращения граждан, отправившихся в регионы в праздничные дни, на региональных автовокзалах были созданы необходимые условия.

В период с 26 по 31 мая с региональных автовокзалов по различным направлениям, включая столицу, было выполнено 5460 рейсов и перевезено около 60 760 пассажиров.

Билеты пассажиры могли приобрести как в кассах автовокзалов, так и онлайн через портал «biletim.az» - отмечается, что 45% пассажиров приобрели билеты в онлайн-формате через портал «biletim.az».

«Спрос на пассажирские перевозки по маршрутам из Баку в регионы и в обратном направлении был полностью удовлетворён», - отмечают в AYNA.