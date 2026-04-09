Унижение учителей в TikTok: новый тренд распространяется в Азербайджане

В последние недели в азербайджанском сегменте социальной сети TikTok появляются аккаунты, публикующие оскорбительный и уничижительный контент, направленный против школьных учителей.

Речь идет о видеороликах, в которых педагоги подвергаются насмешкам, публичному унижению и травле, нарушая элементарные нормы этики и частной жизни. По имеющейся информации, подобная практика не является единичным случаем. Ранее уже существовал аккаунт, где объектом оскорблений становились учителя школ №160 и №165.

После того как страница была удалена, вскоре появился новый аккаунт, продолжающий аналогичную деятельность.

Кроме того, стоит отметить, что в комментариях под подобными публикациями наблюдается не только отсутствие осуждения, но и активная поддержка, ведь пользователи поощряют авторов контента и даже предлагают, какие учебные заведения могут стать следующими «объектами» для подобных видеороликов. Это напрямую свидетельствует о постепенной нормализации деструктивного поведения в онлайн-пространстве, где границы допустимого у подростков размываются.

Так, ко всему этому, тренд изначально сформировался в российском сегменте TikTok, где в течение последних недель активно распространялись аналогичные аккаунты. Вслед за этим подобная практика начала проникать и в другие страны региона, включая Азербайджан.

В связи с происходящим редакция 1news.az обратилась за комментарием в Министерство внутренних дел. Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД, по данному факту проводится расследование. Подробности на данный момент не раскрываются.

Ситуация поднимает более широкий вопрос о цифровой культуре и ответственности пользователей в социальных сетях. Распространение подобного контента затрагивает не только конкретных педагогов, но и подрывает авторитет образовательной системы в целом, формируя у аудитории искаженное представление о допустимых нормах поведения.

В условиях стремительного развития, особенно остро встает необходимость формирования медиаграмотности, а также четкой правовой и общественной реакции на случаи онлайн-травли и публичного унижения.